Le rappeur Gims demande aux musulmans d’arrêter de souhaiter la bonne année

Sur les réseaux sociaux, le rappeur a demandé à ses « frères » de rester « concentrés », en ciblant ceux qui achètent un sapin de Noël et ceux qui fêtent le passage à l’année suivante.

Les propos de Gims font polémique sur les réseaux sociaux. Le chanteur a demandé à travers plusieurs vidéos postées sur son compte Instagram ce samedi 1er janvier à ses fans de ne pas lui présenter de vœux.

« S’il vous plaît, avec les Bonne année, Nouvel an, laissez-moi avec ça, vous savez bien que je n’ai jamais répondu à ça, et vous continuez à m’en envoyer tout le mois de janvier, février… (…) C’est les muslims (musulmans) la plupart qui m’envoient ça. Est-ce que les compagnons (du prophète) ont fêté le Nouvel An ? Non. Les gars, s’il vous plaît arrêtez », a-t-il déclaré.

pic.twitter.com/LL2rr4jX2g — Generasonrap (@generasonrap) January 1, 2022

Également dans le viseur du rappeur : les anniversaires. Pour lui : « C’est un pas de plus vers la mort. Donc ça ne fait pas partie de nos convictions. Venez, on se concentre sur nos trucs à nous. Ce n’est pas méchant. Mais restons forts sur nos valeurs ».

« Il s’agit de partager un moment de joie et de bonheur »

Les séquences vidéo ont suscité la polémique sur les réseaux sociaux. Elles ont d’abord été repérées puis relayées par l’ancien porte-parole de Génération identitaire, Damien Rieu. Puis, dimanche, c’était au tour du candidat à l’élection présidentielle Eric Zemmour de reprendre l’extrait, tout en taclant sa rivale Valérie Pécresse, qui avait été soutenue par Gims dans une vidéo avant les élections régionales.

pic.twitter.com/21FN4QB2PN — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 1, 2022

Selon Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande mosquée de Paris, les musulmans peuvent fêter la nouvelle année. « Bien évidemment que la réponse est affirmative. Il s’agit de partager un moment de joie et de bonheur. Cette fraternité humaine ne peut être remise en cause. Il s’agit pour les musulmans de partager des valeurs humaines avec ses concitoyens sans remettre en cause leur foi » détaille-t-il dans les colonnes du Parisien.