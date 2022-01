Le Premier ministre soudanais démissionne sur fond de conflit avec l’armée

Le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok a annoncé sa démission dimanche alors qu’il accuse l’armée de ne pas avoir respecté les termes dans le cadre d’un accord politique.

Le Soudan est à nouveau en ébullition alors que des centaines de personnes manifestent contre la junte qui dirige le pays. Ce regain des tensions est survenu après que le Premier ministre Hamdok a démissionné accusant l’armée de ne pas lui laisser la main pour prendre ses propres décisions. Selon une source politique du pays, le PM a indiqué que l’une des principales de l’accord du 21 novembre était qu’il devait être indépendant dans le choix des nominations politiques car il voulait surmonter la crise que traverse le pays depuis après le coup d’Etat du mois précédent cet accord.

En effet, l’armée a mené un coup d’Etat le 25 octobre 2021 contre le Premier ministre Hamdok et cela a créé un regain de tension avec des manifestations dans le pays. A la suite e plusieurs jours de condamnations et de pressions internationales, l’armée a décidé de rétablir Hamdok dans ses fonctions et de lui laisser le champ libre dans les décisions politiques. Cet accord n’a visiblement pas tenu et le PM a décidé de rendre le tablier.

Cette décision qui suscite déjà la colère de la population soudanaise contre l’armée risque d’empirer la crise qui secoue ce pays depuis la chute du dirigeant de longue date, Omar El Béchir.