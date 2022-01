Le Mali demande à l’ONU de retirer les forces de la Minusma de son territoire

Alors qu’un bras de fer semble être en cours entre le Mali et la CEDEAO, on apprend que les autorités de Bamako ont demandé à l’ONU, la fin de sa mission de paix dans le pays sahélien.

Selon un rapport de l’agence de presse Reuters, les autorités maliennes ont demandé par correspondance, aux Nations Unies, le retrait de sa forces sur place. La source malienne citée par Reuters a indiqué que cette demande a été adressée au Conseil de sécurité de l’organisation.

La Mission des Nations Unies pour la stabilisation di Mali (MINUSMA), forte de plus de 15 milles hommes, est dans le pays depuis une dizaine d’années mais ces dernières années sa présence semble plutôt mitigée vue que le Mali est désormais en guerre contre le terrorisme (qui n’est pas dans le mandat de la Minusma) et non une guerre civile ou une rébellion armée interne.

Cette demande du Mali intervient seulement quelques heures après que le Conseil de sécurité a tenter de voter une résolution introduite par la France, pour soutenir les sanctions lourdes de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le pays.

En effet, ces organisations régionales tentent d’isoler le pays et de mettre la pression sur ses autorités de transition pour qu’elles quittent le pouvoir. Les frontières de la CEDEAO ont été fermées et fermées et les comptes du Mali gelés dans les banques centrales des pays membres des organisations.