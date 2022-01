Le Mali condamne les sanctions de la CEDEAO et rappelle ses ambassadeurs

Le porte-parole militaire, le colonel Abdoulaye Maiga, a déclaré lundi dans une déclaration télévisée que « le gouvernement du Mali condamne fermement ces sanctions illégales et illégitimes ». « Sur la base de la réciprocité, le Mali a décidé de rappeler ses ambassadeurs et de fermer ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés », a-t-il ajouté.

