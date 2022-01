Le Mali annule ses accords militaires avec la France (médias)

L’opération Barkhane est une opération militaire menée au Sahel et au Sahara par l’Armée française, avec une aide secondaire d’armées alliées, qui vise à lutter contre les groupes armés salafistes djihadistes dans toute la région du Sahel. Lancée le 1ᵉʳ août 2014, elle remplace les opérations Serval et Épervier.

Le dimanche 9 janvier, la CEDEAO a décidé des sanctions diplomatiques et économiques contre le Mali. L’organisation sous-régionale a intimé l’ordre à ses pays membres de fermer leurs frontières avec le Mali pour non respect des recommandations issues des précédents sommets.

