Le général Fernand Amoussou se prononce subtilement sur la situation entre le Mali et la CEDEAO

Cette situation a mis en colère plusieurs personnalités qui n’ont pas hésité à critiquer les chefs d’Etat de l’organisation régionale et à indiquer que ces sanctions sont excessives et disproportionnées. Certains ont assuré que la CEDEAO n’a agi que selon des instructions venues de l’occident. De son côté, l’expert des questions sécuritaires au Sahel a sous entendu que ces sanctions étranglaient le Mali.

La CEDEAO a imposé des sanctions contre le Mali dans le but de pousser les dirigeants de la transition dans le pays à aller rapidement aux élections et à quitter le pouvoir. Ces différentes sanctions vont de l’isolation régionale du pays avec la fermeture des frontières de la CEDEAO, au gel des avoirs maliens dans les banques centrales et commerciales des pays membre de l’organisation régionale. La CEDEAO a également imposé un embargo commercial au Mali.

