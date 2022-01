L’arrêt de mort du célèbre téléphone BlackBerry signé ce 4 janvier 2022

Clap de fin pour les smartphones BlackBerry ce 4 janvier. Les célèbres téléphones à clavier avaient bouleversé l’industrie des télécoms dans les années 2000.

Annoncée plusieurs fois, la mort du BlackBerry est cette fois inéluctable. La marque canadienne, dont les smartphones équipés de claviers physiques s’arrachaient auprès d’un public de professionnels à la fin des années 2000, vient de rappeler que l’ensemble des services associés à ses appareils fonctionnant sous les systèmes d’exploitation BlackBerry OS 7.1 et inférieur, BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 et inférieur, seront officiellement inaccessibles à compter du 4 janvier 2022.

Par conséquent, tous les appareils fonctionnant sous ces OS se transformeront en cale-porte (ou en presse-papier, au choix) : qu’ils soient connectés en Wi-Fi ou via une connexion au réseau mobile, ils ne pourront plus être utilisés ni pour appeler, ni pour envoyer des SMS, ni même encore pour lancer d’appels vers les numéros d’urgence.

La fin officielle du support pour ces appareils n’a rien de très surprenant. BB 10, la version la plus récente de l’OS de la marque, est sorti en… 2013. En attendant, si vous êtes concerné par l’arrêt du support de ces appareils et que vous souhaitez absolument conserver un smartphone doté d’un clavier physique, vous pourrez toujours vous tourner vers l’un des modèles Android qu’a sorti BlackBerry au cours des dernières années, comme le BlackBerry KEYone ou le BlackBerry Key2 LE, des appareils fabriqués et vendus sous licence par le chinois TCL, qui sont également amenés à disparaître, le constructeur n’ayant pas renouvelé la licence signée avec la société canadienne.