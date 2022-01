L’ambassadeur d’Algérie rejoint son poste à Paris, la fin d’une crise diplomatique ?

L’Algérie a également refusé à la France l’autorisation de faire voler des avions militaires dans son espace aérien et a accusé Paris de « génocide » à l’époque coloniale. Une situation qui a poussé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, à aller à Alger pour tenter de désamorcer la crise. On ne sait pas ce qui a vraiment été dit mais les deux pays avaient tout de même convenu de reprendre la coopération vers la paix en Libye et sur d’autres questions internationales.

C’est peut-être le début du dégel de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie alors que les autorités ont annoncé le retour de l’ambassadeur algérien Antar Daoud, à son poste à Paris. Le diplomate avait été rappelé en octobre par le président Abdelmadjid Tebboune, citant de prétendus « commentaires irresponsables » du président français Emmanuel Macron sur l’histoire précoloniale et le système de gouvernement postcolonial de l’Algérie.

