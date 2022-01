La Russie et la Chine bloquent une résolution de l’ONU contre le Mali

Alors que la CEDEAO a imposé de nouvelles sanctions dures contre le Mali et a appelé l’UA et l’ONU à la soutenir, cette dernière a vu une résolution de soutien bloquée par deux « grands ».

La Chine et la Russie ont opposé leur véto face à une résolution des Nations unies proposée par la France pour soutenir les sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali. Cette action des deux super puissances mondiales suggère que l’unanimité n’est pas faite autour de cette attitude des organisations régionales ouest africaines.

En effet, la CEDEAO et l’UEMOA ont sanctionné le Mali en tentant de l’isoler économiquement et géographiquement. Ils ont fermé leurs frontières et gelé ses avoirs dans les banques centrales et commerciales dans les pays membres.

La France a apporté son soutien aux sanctions de la CEDEAO par le biais d’une déclaration de son président Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse à l’Elysée. Le Mali a condamné les sanctions et suspendu ses relations diplomatiques avec les pays concernés.