La Russie appelle à restaurer la stabilité politique interne du Mali

Mercredi, la Chine et la Russie ont opposé leur véto face à une résolution des Nations unies proposée par la France pour soutenir les sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali.

Lundi, la Russie a déclaré son soutien à la nation malienne durement sanctionnée par la CEDEAO et l’UEMOA. La diplomatie russe dit comprendre les difficultés auxquelles se heurtent les autorités maliennes et appelle la communauté internationale à appuyer leurs efforts visant à rétablir l’ordre dans le pays.

« Il est clair que l’amélioration de la situation au Mali, la mise en œuvre de l’accord de paix, l’éradication du terrorisme et le développement socio-économique dépendent avant tout de la stabilité politique interne. À cet égard, nous saluons les efforts du gouvernement de transition du Mali pour mener un dialogue national inclusif avec toutes les parties prenantes afin de tracer la voie pour la poursuite des réformes et le développement du pays », a-t-il fait remarquer. « Nous espérons que les résultats de ce dialogue seront rapidement mis en œuvre », ajoute le diplomate russe.

