La Guinée se démarque de la CEDEAO et maintient ses frontières ouvertes avec le Mali

Alors que la CEDEAO a décidé de nouvelles sanctions contre le Mali en fermant ses frontières au pays, la Guinée a annoncé qu’elle ne fermerait pas ses frontières avec le Mali.

Dans une déclaration lundi, la Guinée a décidé de se démarquer de la décision des pays de la CEDEAO contre le Mali et assure qu’elle ne partage pas la même vision des choses que ses pairs. Le pays maintiendra de ce pas, ses frontières terrestres et aériennes ouvertes avec le Mali.

Aussi, selon les informations des médias, le colonel Doumbouya, président de la transition en Guinée, apporterait son soutien à son homologue Malien Assimi Goita.

Le Mali a été sanctionné dimanche par la CEDEAO après un sommet extraordinaire à Accra au Ghana. L’organisation a fermé ses frontières avec le Mali et gelé ses avoirs dans les banques centrales des pays membres.

Des sanctions que Bamako a condamné et assuré qu’il ripostera. Lundi, les autorités ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs dans les pays de la CEDEAO et fermé en premier leurs frontières. Le bras de fer entre le Mali et la CEDEAO ne risque pas de faire les affaires de la situation sécuritaire du pays sahélien et pourrait ouvrir le chemin pour de nouvelles avancées terroristes.