La France soutient fermement les sanctions de la CEDEAO contre le Mali

L’ambassadeur français Nicolas Rivière à l’ONU, a déclaré lundi, que la France soutient fermement les sanctions de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre le Mali.

La France a exprimé sa position après les sanctions de la CEDEAO et l’UEMOA contre le Mali. Par la voix de sa diplomatie au siège des Nations Unies, à l’issu d’un sommet du conseil de sécurité sur l’Afrique centrale et de l’ouest, l’Hexagone a proclamé son soutien ferme aux lourdes sanctions prises par les deux institutions contre le Mali. Plus tôt, la compagnie aérienne française, Air France, a suspendu ses vols au départ et à destination du Mali, en raison des sanctions restrictives qui frisent de l’isolement, imposées par la CEDEAO au Mali.

L’ambassadeur Français, Nicolas Rivière à l’ONU, a également réitéré la ferme opposition de la France contre le déploiement des paramilitaires du groupe Wagner au Mali. Selon une source sécuritaire de l’état major de l’armée malienne, plus de 450 soldats russes arrivé sur le sol algérien en direction du Mali dont 200 militaires Russes déjà déployés sur la base de Ségou dans le nord ouest du pays à 200 Km de la capitale malienne.

L’Algérie, la Russie et la Guinée aux côtés du Mali

Contrairement à la France, la Guinée et la Russie ont apporté leurs soutiens fermes aux autorités maliennes. Dans un communiqué officiel, la Guinée a dénoncé des sanctions de la CEDEAO comme une menace pour la souveraineté du peuple malien et reste solidaire avec l’ensemble du peuple frère du Mali. Moscou a, pour sa part, appelé la communauté internationale à appuyer les efforts que fournissent les autorités maliennes pour le retour à l’ordre dans le pays.

L’Algérie, très proche de la junte militaire au pouvoir à Bamako, a annoncé sa pleine disponibilité à soutenir le Mali et le groupe de la CEDEAO pour parvenir à une compréhension mutuelle pour un avenir commun pour tous les peuples africains.