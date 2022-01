La CEDEAO décidé de la fermeture de ses frontières avec le Mali

Le pays membres de la CEDEAO se sont réunis à Accra au Ghana dimanche dans le but d’examiner à nouveau le cas du Mali. Alors que les autorités de la transition du pays ont décidé du report des élections dont la date était fixée par la CEDEAO en février de cette année, l’organisation n’a pas caché sa colère et a encore imposé de nouvelles sanctions au pays. Entre autres sanctions, la CEDEAO a décidé de la fermeture des frontières avec le Mali.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.