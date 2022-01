 » La 8ème législature sous la bannière du président Vlavonou a réinventé la démocratie… », Mariam Talata

La première vice-présidente, Mariam Chabi Talata Zimé était ce vendredi 14 Janvier 2022 au milieu de ses ex collègues de l’assemblée nationale. Présente au milieu de ceux auprès de qui elle a eu à forger ses armes en politique, la première femme vice-présidente au Bénin n’a pas manqué de dire tout le bien de la huitième législature qui, sous le leadership de Louis Vlavonou aurait réinventé la démocratie béninoise.

A la faveur d’une cérémonie de distinction des députés de l’assemblée nationale, la vice-présidente du Bénin, Mariam chabi Talata Zimé a saisi l’occasion pour dire tout le bien qu’elle pense de cette législature à laquelle elle a participé avant d’être appelée à une autre fonction au service de la République. Dans un discours empreint de reconnaissance, la deuxième personnalité de l’Etat a renouvelé avec chaleur et sincérité sa reconnaissance à l’endroit du président Louis VLAVONOU et de la 8ème législature qui n’ont ménagé aucun effort pour l’accompagner et la soutenir lors de son séjour parlementaire.

Pour Mariam Chabi Talata zimé, deux raisons justifient actuellement sa présence au Palais des gouverneurs. Il s’agit de la reconnaissance de la Nation toute entière à l’Assemblée nationale et le Parlement de type nouveau qui se met en place grâce aux réformes du président VLAVONOU.

La 8è législature a réinventé la démocratie au Bénin

Depuis l’avènement du renouveau démocratique au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, le Bénin a déjà connu huit (08) législatures. Mais à croire la vice-présidente Mariam Chabi Talata, c’est la première fois qu’une législature a servi l’Etat avec autant de vertu.

Dans son discours, la grande chancelière a surtout insisté sur les réformes constitutionnelles, politiques, électorales, économiques et sociales engagées courageusement par la 8ème législature sous le leadership éclairé du président Louis Vlavonou. Selon elle, la 8ème législature sous la bannière de son président a réinventé la démocratie en démontrant qu’on peut servir utilement et autrement tout en prônant les valeurs telles que l’unité, la paix et la collaboration conviviale.

La grande chancelière a donc félicité ses ex collègues pour leur ténacité face aux attaques. Malgré ces attaques, indique-t-elle, la 8ème législature a servi la nation par la production de lois qualitatives. Autant d’actes et de faits de haute portée, précise-t-elle qui a conduit le chef de l’Etat à la charger de les remercier à travers des distinctions.