«J’invite les Autorités du Mali à adopter une position conciliante, en dépit des tensions», Guillaume Soro

L’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Soro, a appelé à l’apaisement des tensions entre le Mali et les organisations régionales et a également demandé le réexamen des sanctions de la CEDEAO contre le pays.

« Je voudrais, (…) lancer un appel à l’apaisement suite aux tensions suscitées par les dernières décisions prises le 09 janvier 2022, par les chefs d’État de la CEDEAO », a indiqué Soro Guillaume dans une longue déclaration. « Lesdites sanctions nous apparaissent extrêmement sévères, voire disproportionnées. Avec une célérité inhabituelle, elles ont failli faire l’objet d’une résolution onusienne pour en accentuer le caractère particulièrement coercitif », indique l’ex rebelle.

« D’emblée, je rappelle que priver un État sans littoral de son droit d’accès à la mer, constitue une violation de plusieurs instruments multilatéraux importants, tels que la Convention et le Statut de Barcelone, ainsi que l’accord d’Almaty entre autres, qui reconnaissent aux pays enclavés, le droit d’utiliser les océans dans les mêmes conditions que les États riverains, en ce compris le droit de traverser le territoire d’un ou de plusieurs pays en vue d’atteindre la mer », rappelle Soro.

Il poursuit et indique que « c’est pourquoi, j’en appelle aux Chefs d’État de la CEDEAO, afin qu’ils reconsidèrent leur posture et donnent une chance au dialogue et à la concertation, loin de la surenchère ». Il profite également de sa déclaration pour lancer aussi un appel aux autorités de la transition au Mali leur demandant de ne pas céder « à la tentation de la rupture du dialogue ».

« J’invite également les Autorités de Transition du Mali à ne point céder à la tentation de la rupture du dialogue et à adopter une position conciliante, en dépit des tensions et autres pressions de tous ordres, pour aboutir à un compromis dynamique », déclare Guillaume Soro. « De mon expérience personnelle des sommets de la CEDEAO ou de l’UEMOA auxquels j’ai eu l’honneur et le privilège d’assister (…), le leitmotiv a toujours été de privilégier le dialogue, toujours le dialogue et la paix entre Africains, pour trouver des solutions africaines à tous les contentieux, y compris les plus complexes », explique l’ancien député ivoirien.