Inde: plusieurs morts et des blessés graves lors du déraillement d’un train

Le train se rendait à Guwahati dans l’État d’Assam depuis Bikaner, une ville de l’État du Rajasthan, lorsque l’accident s’est produit dans le district de Jalpaiguri. Tous les blessés sont soignés dans un hôpital, a déclaré l’officier de police principal Debarshi Dutta. Le responsable des chemins de fer, Guneet Kaur, a déclaré que la cause de l’accident faisait l’objet d’une enquête. Elle a déclaré que le gouvernement fournirait une compensation financière aux familles des personnes décédées et de tous les blessés.

Les opérations de sauvetage sont terminées et la voie est en train d’être dégagée pour rétablir les services ferroviaires dans la région, a déclaré M. Jain vendredi. Les images de la scène après l’accident montrent des passagers coincés dans du métal tordu et des débris alors que les sauveteurs tentent de les sortir de là.

