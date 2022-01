Et les hommes dont les épouses ne travaillent pas? Quel crime ont-ils commis? On me fera remarquer qu’il y a également des femmes dont les époux ne travaillent pas. Justement, en quoi la suppression de l’abattement de l’impôt sur salaire compense-t-elle leur situation?

Le faux est difficile à promouvoir. Il faut être intelligent et habile. Tout ce qu’ils ne sont pas. Alors, il leur est préférable de dire n’importe quoi pour soutenir n’importe quoi. Il est minable d’essayer de défendre en aval, ce à quoi on n’a pas réfléchi en amont.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.