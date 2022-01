Ghana: pour entrer en 2022, un pasteur lave les femmes nues dans un bain sacré (Vidéo)

Au Ghana, un pasteur a baigné les femmes de son église pendant la nuit du réveillon du 31 décembre. Selon le pasteur, il a été dirigé spirituellement par Dieu pour baigner les femmes et les nettoyer de toute souillure.

Sévices corporels, séquestration de fidèles et détournement de leurs salaires, travail forcé, viols, escroqueries en tout genre: la liste des dérives imputées aux promoteurs des nouvelles églises charismatiques en Afrique est loin d’être exhaustive. Si le 31 décembre est une occasion pour beaucoup de chrétiens pour terminer l’année avec des prières et des remerciements à l’église, c’est également la nuit de tous les « mensonges prophétiques », aberrations et autres aliénations venant de ces promoteurs d’église.

Au Ghana, une vidéo devenue virale montre un pasteur donnant un bain à ses membres féminins à l’église pendant la nuit du réveillon du 31 décembre 2021. L’homme affirme qu’il s’agit d’une action dirigée par le Saint Esprit. Selon le pasteur, il a été dirigé spirituellement par Dieu pour baigner les femmes et les nettoyer de toute souillure.

