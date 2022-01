Gbagbo suite aux sanctions contre le Mali: «il faut leur dire que c’est comme ça qu’on a colonisé l’Afrique»

L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo n’est pas resté sans réagir face aux sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali. Le président du Parti des peuples africain – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a exprimé toute sa solidarité avec le peuple malien.

Laurent Gbagbo n’est pas content de ce qui arrive au Mali et à son peuple. L’ancien pensionnaire de la Cour pénale internationale (CPI) revenu libre de son périple après près de huit ans, a qualifié les mesures de la CEDEAO contre le Mali, de « mesures impertinentes ». Selon lui, dans une ironie qu’on lui connait, « Il y en a qui regarde un chef d’Etat aux prises avec des forces étrangères et ils rient. Il faut leur dire que c’est comme ça qu’on a colonisé l’Afrique ».

Il poursuit en expliquant que « quand le colonisateur arrivait, il attaquait une tribu, l’autre tribu riait disant nous on n’est pas concernés. Mais quand on a fini avec la tribu A on passe à la tribu B. La tribu B, quand on la mate, la tribu C dit nous on n’est pas concernés, etc. ». « Donc ce qui arrive à Gbagbo arrive potentiellement à tous les chefs d’État africains. Ils n’ont pas aidé Patrice Lumumba en 1960, mais ils ont tous subi le sort de Lumumba », a-t-il ajouté lors d’une activité dans la capitale ivoirienne, assurant sa solidarité avec le peuple malien.

Pour rappel, la CEDEAO et l’UEMOA se sont réunis dimanche et ont décidé lors de ce sommet extraordinaire de corser les sanctions contre le Mali. Elles ont décidé de la fermeture des frontières des pays membres et du gel des avoirs du Mali dans les banques centrales et commerciales dans les différents pays. Le Mali a riposté en fermant également ses frontières et en rappelant ses ambassadeurs dans les Etats concernés.