France: une mère égorgée par son fils de 20 ans

En France, un jeune homme âgé de 20 ans, souffrant apparemment de troubles psychiatriques, a tué sa mère d’un coup de couteau à la gorge, ce jeudi, à Paris.

Ce jeudi 13 janvier 2022, dans le XVIIe arrondissement de Paris, une femme de 57 ans est morte égorgée par son fils de 20 ans. Selon les faits révélés par Le Parisien, le drame est survenu après une dispute ayant opposée le fils et sa mère. Frappée à la gorge, où les secours ont découvert une large plaie, la victime est morte à l’hôpital Bichat où elle avait été transportée par les Pompiers de Paris.

Interpellé sur les lieux, son fils, connu pour souffrir de graves problèmes psychiatriques, a été conduit au commissariat et placé en garde à vue. Ce dernier avait déjà dû être contrôlé par les forces de l’ordre par le passé. Lors des premiers instants de son arrestation, le fils est resté totalement silencieux.

Compte tenu de son état de santé, le suspect a donc été transféré à l’hôpital psychiatrique de l’île de la Cité, où il a été interné d’office et se trouvait toujours ce vendredi, avant une possible mise en examen. La suite de l’enquête, confiée à la police judiciaire par le Parquet de Paris, sera décidée par les experts psychiatriques qui détermineront s’il est ou non responsable de ses actes. Cette analyse est capitale, car elle déterminera s’il y a lieu de le juger ou non devant la cour d’assises.