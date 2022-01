France: le ministre Olivier Véran testé positif, malgré qu’il a été vacciné à 3 doses

Le ministre Français de la santé, Olivier Véran, a été testé positif au covid-19. Le ministre présente « des symptômes légers », d’après son entourage.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a été testé positif au Covid jeudi à la mi-journée après « l’apparition de symptômes légers« , a annoncé son entourage à l’AFP. L’annonce a été confirmée par le ministre via son compte Twitter. « Je viens d’être testé positif au Covid », a déclaré Olivier Véran. « En conséquence, je me mets à l’isolement et continue d’assurer mes fonctions à distance », a-t-il ajouté.

Je viens d’être testé positif au Covid.

En conséquence, je me mets à l’isolement et continue d’assurer mes fonctions à distance. — Olivier Véran (@olivierveran) January 13, 2022

« Comme le protocole le veut, étant vacciné trois doses, il respectera un isolement et continuera à travailler depuis les quartiers privés de son ministère, où il réside », ont précisé les services du ministre. Selon son entourage, Olivier Véran, présent mercredi dans la matinée au Conseil des ministres, avait été averti dans l’après-midi être cas contact via l’application « Tous Anti Covid » et avait subi un premier test négatif.

« Compte tenu de l’apparition de symptômes légers ce midi, il s’est à nouveau testé, positif cette fois. Il a confirmé son autotest par un test antigénique positif également », précise-t-on de même source.

Le dernier bilan du Covid-19 en France fait état de 361 719 nouvelles contaminations, mercredi 12 janvier. Les chiffres communiqués par Santé publique France montrent donc que le nombre de nouveaux cas a diminué depuis la veille (-6 430), mais la moyenne de cas quotidiens sur 7 jours continue de progresser et se rapproche des 300 000 nouvelles infections quotidiennes : 287 604 nouveaux malades, mercredi 12 janvier contre 283 394 la veille.

En outre, le taux d’incidence a augmenté. Il est désormais de 2 810 cas pour 100 000 habitants après avoir gagné 11 points en 24 heures. Le bilan détaillé est à retrouver sur cette page, actualisée chaque jour, consacrée aux chiffres du Covid en France.