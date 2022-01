Fête du vodoun et défi de modernité: l’urgence de réflexion au delà des manifestations cultuelles

Au cours des échanges, il a été décidé de faire de la sensibilisation pour que des sacrifices d’animaux où autres sacrifices communément appelés « vô » ne soient plus déposés sur les voies asphaltées ou des espaces aménagés. Un début d’effort qui nécessite d’être approfondi afin que les pratiques traditionnelles s’adaptent à leur temps pour cesser d’être cette chose perçue comme répulsive par certains. Des pratiques qui perdent de plus en plus de terrain face à l’extension des religions dites « importées ».

A la faveur d’un atelier de travail auquel a pris part des têtes couronnées, des dignitaires du culte vodoun et autres gardiens de la tradition, ils ont tenté de trouver des voies et moyens de concilier certaines pratiques traditionnelles à la modernisation de certaines villes.

Moment de libation, de chants, de danses, de rituels et de sacrifices d’animaux, la fête des religions endogènes perd chaque année la ferveur des premières éditions. En réalité, la fête des religions endogènes est confrontée au modernisme qui n’a que cure des pratiques d’une autre époque et qui se ferme à toute adaptation.

