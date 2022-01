Erdogan et le PM britannique Johnson, discutent de la situation en Ukraine

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a eu un entretien téléphonique ce vendredi, avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour, dont la situation qui prévaut en Ukraine.

La présidence turque a communiqué ce vendredi, sur un entretien téléphonique entre le président Erdogan et le Premier ministre britannique, Johnson. Selon le communiqué de la présidence, Erdogan et Johnson ont discuté au plan régional et international, des développements en Syrie et en Ukraine, des questions liées au climat et aux réfugiés.

« Erdogan et Johnson ont également abordé les mesures visant à renforcer la coopération, en particulier dans l’industrie de la défense et le commerce entre les deux pays », indique la présidence Turque.



La Russie a massé ces derniers mois quelques 100 000 soldats près de sa frontière avec l’Ukraine. Même si elle réfute tout projet de nouvelle opération militaire, cette situation a conduit à des négociations-clés entre Moscou, les Etats-Unis, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l’OTAN, ces derniers jours, pour tenter de faire baisser la tension par la voie diplomatique.

En exerçant cette pression, Moscou entend mettre un terme à l’expansion de l’OTAN entamée après la dislocation de l’URSS et empêcher l’Ukraine d’intégrer l’Alliance atlantique née en 1949 autour des Etats-Unis.