« En 2022, nous allons relever les salaires des travailleurs », Patrice Talon

Patrice Talon a formulé ses vœux au peuple béninois à l’orée de la nouvelle année 2022. Dans son message délivré au soir du 31 décembre 2021, le Chef de l’État a officiellement annoncé l’augmentation des salaires des travailleurs pour 2022.

Les travailleurs bénéficieront d’une revalorisation salariale en 2022. Après l’annonce faite en Conseil des ministres, c’est le président Patrice Talon lui-même qui en donne l’assurance. « En 2022, nous allons relever les salaires des travailleurs, autant que nous investirons dans divers secteurs productifs pour créer davantage d’emplois et de richesses au profit de tous. », a déclaré Patrice Talon.

En 2022, l’Etat sera davantage solidaire à l’endroit de chacun PatrIce Talon

Dans la logique du « mandat hautement social », le président de la République annonce des actions fortes pour soutenir les efforts des uns et des autres. « C’est déjà à ce titre que 20 milliards environs sont en cours de répartition à un grand nombre de nos petites et moyennes entreprises formelles et informelles, ainsi qu’à leurs personnels, pour atténuer les impacts économiques de la pandémie », a-t-il expliqué.

Méthode, organisation et rigueur…

Patrice Talon assure que la mise en œuvre de son deuxième Programme d’Action se fera avec le « même sens de la méthode, de l’organisation et de la rigueur, de sorte qu’avec le travail mieux fait et le sérieux de chacun, 2022 soit meilleur que 2021 », a-t-il dit.

Dans l’accomplissement de sa mission républicaine, le Chef de l’État compte sur ses compatriotes. « Au service de la République, je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous pour continuer à conférer au Bénin sa grandeur et contribuer à son rayonnement », a conclu Patrice Talon.