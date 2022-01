Emmanuel Macron demande un dialogue « franc et exigeant » de l’UE avec la Russie

Cette déclaration intervient alors que les tensions sont vives entre l’UE, les Etats-Unis et la Russie à propos de l’Ukraine. La Russie a massé environ 100 000 soldats le long de sa frontière avec l’Ukraine, faisant craindre une invasion. La semaine prochaine, les États-Unis, la Russie et l’OTAN doivent tenir des discussions pour tenter de désamorcer la crise.

Faisant un clin d’œil à l’opposition farouche de la Pologne et des États baltes l’été dernier à un sommet avec Poutine, il a déclaré que les pourparlers avec la Russie devaient être coordonnés au sein de l’UE. « Je continue à demander un dialogue franc, exigeant et coordonné, car les États membres n’ont pas la même histoire vis-à-vis de la Russie, ni la même géographie », a indiqué Macron.

S’exprimant à Paris au début des six mois de la présidence française de l’UE, Macron a appelé ses pairs européens à de nouveaux accords de sécurité sur le continent. Il a également évoqué les tensions de l’UE avec la Russie et a déclaré que « je pense que l’Union européenne doit avoir un dialogue avec la Russie. Dialoguer ne veut pas dire céder, dialoguer, c’est avant tout faire le point sur les désaccords ».

