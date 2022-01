Donald Trump a « tenté d’empêcher un transfert pacifique du pouvoir », Joe Biden

Il y a un an jour pour jour, le 6 janvier 2021, au moment où les élus américains se réunissaient pour certifier la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle, des centaines de partisans de Donald Trump entraient de force dans le Capitole, faisant cinq morts. « Pour la première fois dans l’histoire, un président n’a pas seulement perdu une élection, il a tenté d’empêcher un transfert pacifique du pouvoir », et ses partisans qui menaient l’attaque sur Capitole, où siège le Congrès américain, « n’étaient pas un groupe de touristes, c’était une insurrection armée », a assuré le président démocrate lors d’un discours depuis le Congrès.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.