Diplomatie: le Togo et l’Inde veulent redynamiser leur coopération

Le Togo et l’Inde veulent prendre un nouvel envol diplomatique. Les deux pays se sont convenus à renforcer leurs relations diplomatiques notamment dans les secteurs de l’enseignement supérieur, le commerce, ou encore le renforcement de compétences.

En 2021, un nouveau cap a été franchi dans la coopération bilatérale entre le Togo et l’Inde avec la désignation d’un représentant officiel auprès de Lomé. Cette année, les deux pays veulent faire avancer les choses et annoncent un renforcement de leur partenariat dans plusieurs secteurs clés, à l’issue d’une audience entre le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, et Sanjiv Tandon, l’ambassadeur du sous-continent.

Notamment envisagée, une intensification de la collaboration dans des secteurs comme l’enseignement supérieur, le commerce, ou encore le renforcement de compétences. “Nous allons renforcer le partenariat, pour permettre aux jeunes Togolais d’étudier dans les diverses universités indiennes”, a annoncé le diplomate. Un protocole d’accord entre la chambre de commerce indienne et la CCIT est par ailleurs en gestation. L’espoir est de “développer cette coopération commerciale fortement économique”.

Outre ces domaines, l’Inde a déjà facilité la formation et le renforcement de capacités de plus de 250 professionnels togolais dans le cadre d’un programme, et intervient en outre dans la lutte contre la déforestation à travers la préservation du Parc Fazao Malfakassa.