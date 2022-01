Décès de IBK: Patrice Talon exprime sa compassion au peuple Malien qui perd un grand fils

L chef d’Etat béninois, Patrice Talon a compati à la douleur du peuple malien et à la famille de l’ex président Ibrahim Boubacar Keïta, alias IBK, décédé ce dimanche 16 Janvier 2022 à son domicile à Bamako aux environs de 9 heures.

A travers une publication sur sa Page Facebook, le président béninois, Patrice Talon a exprimé au peuple malien et à la famille biologique de l’ex président Ibrahim Boubacar Keïta, alias IBK qui a rejoint la cité céleste dans la matinée de ce dimanche 16 Janvier 2022.

« C’est avec consternation que j’ai appris le rappel à Allah du Président Ibrahim Boubacar KÉITA, IBK comme on l’appelle. À la République du Mali, au Peuple malien et à sa famille biologique qui perdent un grand fils, je voudrais exprimer ma profonde compassion et celle du Peuple béninois. Qu’Allah ait son âme« , écrit Patrice Talon dans son mot de condoléance

Ancien président malien, le disparu a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, avant d’être renversé par des militaires en Août 2020. Son décès a été constaté ce matin, selon des membres de sa famille. Après la confirmation de son décès, plusieurs de ses anciens collaborateurs ont été perçus à son domicile où ils se sont rendus pour présenter leurs condoléances.

Le décès de l’ex homme fort du Mali est intervenu à un moment où le pays fait face aux sanctions de la CEDEAO suite à la volonté de la junte militaire qui l’a renversé du pouvoir de prolonger la transition.