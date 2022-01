Dans une lettre, Emmanuel Macron clame haut et fort son admiration pour Kylian Mbappé

Le président Français Emmanuel Macron a adressé, dans L’Equipe, une lettre à Kylian Mbappé dans laquelle il encense le talent du joueur mais aussi son exemplarité et sa citoyenneté hors des terrains.

Emmanuel Macron est fan du joueur du PSG, qui ne cesse d’impressionner sur le terrain et qui occupe la 1ère place du classement des «30 qui font le foot français» établi par le quotidien sportif L’Equipe devant Karim Benzema et son coéquipier Lionel Messi. Connu pour être proche du natif de Bondy, il lui a rendu un hommage appuyé tant pour ses qualités footballistiques qu’humaines.

«Kylian Mbappé, une précocité extraordinaire dont témoigne une impressionnante collection de records autant en club qu’en sélection, où seul un certain Pelé fait mieux que lui. Chacun lui souhaite évidemment de concrétiser cette promesse en se constituant le plus beau palmarès du football européen et surtout de continuer à enchanter le public par ses gestes jubilatoires, ses passes lumineuses et ses buts magiques. Nous l’en savons capable», a écrit Emmanuel Macron, avant de mettre en avant son exemplarité.

«Si Kylian Mbappé a pris une place à part dans le cœur des Français, c’est aussi par son attitude sur le terrain et en dehors. Le travail acharné, premier arrivé à l’entraînement, dernier parti. Le fair-play à toute épreuve, autant avec les plus grands footballeurs de la planète qu’avec des clubs amateurs en Coupe de France. Loin des dérives qui parfois accompagnent la célébrité, il incarne le calme, l’ambition tranquille, le regard vers les étoiles mais la tête sur les épaules. Ainsi Kylian Mbappé n’oublie-t-il jamais de revenir en Seine-Saint-Denis et en particulier à Bondy, là où pour lui tout a commencé», a ajouté le président, en soulignant sa force de caractère.

«Tout aurait pu basculer l’été dernier lors de l’Euro et de ce tir au but manqué. Sa capacité à assumer, reconnaître, surmonter et repartir à l’assaut est la signature d’un très grand champion», a insisté Emmanuel Macron, qui a également mis en lumière son engagement en dehors des terrains. «L’association qu’il a créée accompagne des jeunes gens du département (Seine-Saint-Denis) pour leur permettre, eux aussi, de concrétiser leurs rêves.

Elle a aussi, durant le confinement, distribué des repas pour des personnes âgées isolées et modestes. Le numéro 10 de l’équipe de France – il fallait bien un footballeur de cette dimension pour succéder à Zinédine Zidane – a choisi le risque de l’engagement. Pour la vaccination, contre la violence, en communion avec les émotions du pays : Kylian Mbappé a une conscience rare de son rôle, du poids de ses mots, de la force de ses actes.»

Et pour le chef de l’Etat, ce n’est qu’un début. Il est persuadé que Kylian Mbappé, qui a fêté ses 23 ans en décembre dernier, n’a pas fini de surprendre. «Je suis sûr d’une chose, il continuera de nous étonner», a-t-il conclu.