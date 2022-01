Covid-19: le Bénin enregistre un nouveau décès après plusieurs mois

Le Bénin enregistre un nouveau décès lié à la Covid-19. Selon le bilan publié, le nombre total de décès passe à 162. De nouveaux cas de contamination ont été aussi enregistrés.

Le Bénin compte désormais 26 036 cas confirmés de Covid-19 et 162 décès. On dénombre à la date du 09 janvier 2022, un nouveau décès et 27 nouveaux cas confirmés. Sur le nombre total de cas, 25 033 personnes sont déjà déclarées guéries et 841 sont encore sous traitement. Le nombre de décès était à 161 depuis octobre 2021.

En octobre dernier, le gouvernement avait évoqué la montée rapide de la courbe de contamination pour reconduire certaines mesures restrictives. Les manifestations culturelles et festives avaient été suspendues, avant d’être autorisées à quelques jours des fêtes de fin d’année. Malgré la levée de la sanction, les manifestations prévues dans le cadre des fêtes par le gouvernement ont été annulées.

Depuis novembre 2021, une campagne accélérée de vaccination est en cours avec pour objectif d’atteindre une couverture vaccinale de 40% à 60%. La campagne est menée avec les doses des vaccins AstraZeneca, Pfizer, Coronovac, Johnson & Johnson et Moderna.