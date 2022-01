Covid-19: la Chine fait don de 500.000 doses du vaccin « Coronavac » au Bénin

Pour le diplomate chinois, le don de la Chine est un nouveau geste de solidarité pour aider le peuple frère et ami du Bénin à mener efficacement la lutte contre la pandémie et à retrouver une vie normale. Rappelons que selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, 1.815.764 doses de vaccin ont été administrées au Bénin à la date du 3 janvier, avec 1.421.442 personnes complètement vaccinées, soit 11,7% de la population du pays.

La cérémonie de réception des 500.000 doses du vaccin Coronavac a eu lieu entre le ministre béninois de la santé, Benjamin Hounkpatin et l’ambassadeur de la Chine près le Bénin, Jingtao Peng. Selon le ministre Benjamin Hounkpatin, ce don de la Chine fait suite à un premier intervenu le 21 Mars 2021 ; un appui qui avait en son temps permis le lancement de la vaccination dans le pays. Selon lui, la Chine a été très tôt aux côtés du Bénin aux premières heures de la pandémie et a toujours manifesté son soutien à toutes les étapes.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.