Covid-19: décès de Igor Bogdanoff, six jours après son frère jumeau Grichka

Igor Bogdanoff est mort ce lundi 3 janvier, six jours après son frère, Grichka. Les jumeaux, stars des années 1980 pour avoir lancé la première émission télévisée de science-fiction en France, avaient 72 ans.

Les jumeaux stars des années 1980 ne sont plus. Six jours après son jumeau Grichka, Igor est décédé ce lundi à l’âge de 72 ans. L’ex-animateur de l’émission « Temps X » était hospitalisé en réanimation à l’hôpital George Pompidou depuis le 15 décembre après avoir contracté le Covid-19. « Dans la paix et l’amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022« , ont écrit ses proches dans un message transmis par son agent.

Après l’annonce de la mort d’Igor, mardi dernier, Le Monde avait révélé que Grichka était mort du Covid et que son frère jumeau Igor était hospitalisé pour les mêmes raisons. « Je ne pense pas qu’il faille prendre Grichka comme un étendard pour ou contre la vaccination« , avait déclaré sur BFMTV son avocat, Me Edouard de Lamaze, confirmant à demi-mots que les deux frères n’étaient pas vaccinés.

« Grichka, comme Igor, n’était pas antivax, il était antivax pour lui-même« , expliquait le 29 décembre dernier au Parisien Luc Ferry, très proche des deux frères. « On en a encore parlé au téléphone il y a moins de trois semaines, quand tout allait bien pour eux. » L’ancien ministre de l’Education nationale expliquait que les Bogdanoff se considéraient suffisamment en forme pour résister à la maladie : « Étant très sportifs, sans un gramme de graisse, ils croyaient que le vaccin était plus dangereux que le virus. Sauf que, à 72 ans, le système immunitaire n’est plus aussi performant qu’avant. »

Deux frères à la réputation sulfureuse

Nés dans le Gers d’un père russe et d’une mètre autrichienne, les frères Bogdanoff avaient été révélés au grand public grâce à l’émission « Temps X », diffusée sur TF1 de 1979 à 1987. Un programme de science-fiction dans lequel il évoluait dans un vaisseau spatial, en combinaisons futuristes. Ils avaient ensuite publié de nombreux ouvrages scientifiques, souvent critiqués par les experts.

En 2010, Marianne avait ainsi publié des extraits d’un rapport du CNRS selon lequel les thèses et d’autres articles des Bogdnaoff n’avaient « pas de valeur scientifique ». L’hebdomadaire sera condamné pour diffamation en 2014 mais, peu après, les frères seront en revanche déboutés d’une action engagée auprès du tribunal administratif de Paris contre le CNRS.

Igor et Grichka Bogdanoff étaient également accusés d’avoir escroqué un millionnaire souffrant de troubles bipolaires pour régler leurs déboires financiers et relancer l’émission. Le procès devait avoir lieu les 20, 21 et 27 janvier 2022. Malgré leurs déboires judiciaires, les deux frères restaient des figures médiatiques populaires, participant régulièrement aux émissions de Cyril Hanouna sur C8.