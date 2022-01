Côte d’Ivoire: une importante quantité de drogue saisie à Daloa

Rappelons que le 18 août 2021 aussi, suite à une information anonyme, des agents de la Police des Stupéfiants et des Drogues d’Adjamé avaient surpris un individu nommé D.Y, qui remettait un sachet de couleur bleue contenant 2 blocs de cannabis à un autre individu. Poursuivant l’enquête, lesdits agents ont effectué plusieurs saisies au domicile du propriétaire dudit sachet après une fouille. Au nombre des découvertes, 30 blocs et demi de cannabis, faisant un poids total de 32,5 kg de cannabis.

Au cours de la fouille de ce dernier, lesdits agents ont trouvé en sa possession un sachet noir contenant du cannabis, de l’héroïne et 8 sachets de Médicaments de Qualité Inférieure et falsifiées. Par ailleurs, 8,175 kg de cannabis, 35 doses d’héroïne, une tonne 56 kg de MQIF ont été saisis.

