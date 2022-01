Côte d’Ivoire: un gendarme tué à Ouaninou, au nord-ouest du pays

D’après l’AIP, un élément de l’escadron mobile de Touba, a été abattu, lors de la séance des échanges de tirs. Dans la foulée, les malfrats ont pris la fuite, mais ont été rattrapés par les renforts dépêchés par la gendarmerie. Deux autres cas de braquages dont un, à Borotou (Département de Koro) et un autre, entre Mahanan et N’golodougou (à 10 km de Touba) ont été perpétrés au cours de la semaine écoulée.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.