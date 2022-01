Côte d’Ivoire: l’échafaudage d’un échangeur en construction s’écroule sur des ouvriers (Images)

Démarré en avril 2021, les travaux de la voie de dédoublement Yopougon Gesco-Carrefour de Jacqueville devraient permettre de désengorger tous les riverains et les véhicules qui vont venir de Dabou et des sous-quartiers de Yopougon, en direction du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Yopougon. Les travaux ont été confiés à ont été confiés à l’entreprise burkinabè Alpha Consult. Le délai d’exécution des travaux est de 17 mois pour un montant de 730 000 000 FCFA de francs CFA.

