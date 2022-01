Coronavirus: l’Ouganda rouvre les écoles après presque 2 ans de fermeture

Les autorités ougandaises ont annoncé ce lundi, la réouverture des écoles, après presque deux ans de fermeture, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de covid-19.

En Ouganda, les écoles ont rouvert ce lundi, après presque deux ans de fermeture, mettant ainsi fin à la plus longue fermeture d’établissement scolaires jamais observée dans le monde. Sacs au dos et en uniforme d’écoles, des millions d’élèves ont regagné les classes ce lundi. Selon nos informations, la réouverture des écoles a créé d’embouteillage dans plusieurs villes du pays.

D’après le communiqué du ministère en charge de l’Education, plus de 8 millions d’élèves avaient regagné les écoles primaires et plus de 4 millions d’autres avaient regagné les lycées et les établissements de formation professionnelle, dans tout le pays, après près de deux ans de fermeture.

Le ministre ougandais de l’Education John Muyingo a indiqué que tous les élèves reprendraient les cours une classe au-dessus du niveau où ils avaient arrêté en mars 2020, lorsque la pandémie de Covid déferlait sur le monde entier. « Des protocoles très stricts ont été mis en place dans toutes les écoles du pays pour assurer un retour en classe des enfants en toute sécurité », a indiqué le ministre à l’AFP. Une attention particulière sera portée aux écoles privées pour s’assurer qu’elle ne réclament pas des droits d’inscription supérieurs à ceux pratiqués avant la fermeture, assure le ministre.

De nombreuses organisations de défense des droits des enfants ont dénoncé cette fermeture des écoles durant 83 semaines, la plus longue jamais observée dans le monde. « Cela ne doit plus jamais se produire. Nous devons garder les écoles ouvertes pour tous les enfants, partout dans le monde », a affirmé sur Twitter l’Unicef, l’agence des Nations unies pour l’enfance. L’organisation onusienne se réjouit de cette rentrée et rappelle qu’il est du devoir des parents d’aider leurs enfants à retourner à l’école, en toute sécurité.

Plus de 153 762 cas de contamination

Le pays d’Afrique de l’Est de 44 millions d’habitants a fermé ses écoles pour la première fois en mars 2020, peu de temps après la confirmation du premier cas de coronavirus sur le continent africain. Certaines classes ont été rouvertes aux étudiants en février 2021, mais un confinement total a de nouveau été imposé en juin alors que le pays faisait face à sa première forte augmentation. Le pays a recensé, jusqu’à lundi matin, plus de 153 762 cas de contamination et près de 3339 décès, selon les données établies par l’université Johns-Hopkins (Etats-Unis).