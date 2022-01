«Chaque pays a le droit souverain de choisir sa propre voie», secrétaire d’État adjointe américaine

La secrétaire d’État adjointe américaine Wendy Sherman, a indiqué lors d’une réunion du Conseil Russie-OTAN, que chaque pays a le droit souverain de choisir sa propre voie. Une déclaration alors que la question de l’Ukraine était en jeu.

« Au Conseil OTAN-Russie d’aujourd’hui (mercredi), j’ai réaffirmé les principes fondamentaux du système international et de la sécurité européenne : chaque pays a le droit souverain de choisir sa propre voie », a écrit Wendy Sherman sur son compte Twitter. Elle a ensuite fait le point du « travail en cours avec les Alliés et les partenaires pour exhorter la Russie à désamorcer les tensions et à s’engager sur la voie de la diplomatie ».

Les négociations entre Moscou et Washington consacrées aux garanties de sécurité proposées par la Russie se sont conclues le 10 janvier à Genève. Le 12 janvier, la Russie a évoqué ses préoccupations en matière de sécurité en Europe, ainsi que de ses projets de garanties de sécurité lors d’une réunion du Conseil OTAN-Russie à Bruxelles, et le 13 janvier lors de la session de Vienne du Conseil permanent de l’OSCE.

Pour le moment, les discussions n’ont abouti à aucun accord mais ont permis aux parties de comprendre la position de l’autre et de se rendre compte que la Russie et l’OTAN considèrent toujours les questions fondamentales différemment. La Russie attend des États-Unis et des autres pays de l’OTAN qu’ils donnent une réponse écrite aux initiatives de sécurité de Moscou et décidera s’il est raisonnable de poursuivre les pourparlers ou de passer à d’autres mesures pour assurer la sécurité nationale.