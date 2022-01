CEDEAO/Mali: « il y a une certaine hypocrisie quant à quel pays en particulier les sanctions sont appliquées »

« C’est cette hypocrisie et notre incapacité à être cohérents dans l’application des instruments de la boîte à outils qui ont désormais transformé cette crise essentiellement très interne en crise de souveraineté nationale, de panafricanisme et de fierté », a-t-il ajouté. Cette réaction quelques jours après que la CEDEAO a imposé de nouvelles sanctions au Mali tout en maintenant les anciennes imposées au Mali pour l’échec des autorités de transition à superviser une transition politique en douceur.

Selon le professeur Aning, « il y a une certaine hypocrisie quant au moment où les sanctions sont appliquées par les institutions internationales et à quel pays en particulier, car si l’on regarde les processus qui ont conduit à la crise malienne, nous aurions dû appliquer des sanctions même contre un régime démocratique au Mali et aussi en Guinée avant le coup d’État ». L’universitaire explique que la région subsaharienne est souvent incapable d’être cohérente dans son application des sanctions ; ce qui explique la crise de souveraineté nationale dans la région.

« Les régimes de sanctions ne sont que des interventions superficielles et font partie d’un ensemble d’outils dans les boîtes à instruments des organisations internationales pour essayer d’amener des changements dans les mauvais comportements. L’histoire du régime de sanctions en Afrique de l’Ouest n’a pas été très fructueuse et ils ne font que travailler contre le régime ou affaiblir le pays », a indiqué le spécialiste.

