CAN 2021: entre djihadistes et séparatistes, plusieurs équipes reçoivent des menaces

Des groupes armés ont promis de perturber les festivités de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 qui doit se dérouler au Cameroun à partir du 9 janvier prochain, rapporte France 24.

La CAN 2021 va finalement avoir lieu à partir du 9 janvier prochain et les équipes et le comité d’organisation s’activent chacun pour vivre pleinement cette messe du football africain. Cependant, il a une sérieuse menace sur la sécurité des participants et des infrastructures qui abritent la compétition.

Selon un rapport de France24, plusieurs équipes ont été inquiétées alors que des groupes armés ont promis de perturber l’événement. Le média français indique que les équipes du F (Tunisie, Mali, Mauritanie et Gambie) qui vont jouer à Limbé et s’entraîner à Buea, respectivement station balnéaire et chef-lieu de la région du Sud-Ouest, ont reçu des lettres de menace de groupes armés.

Sachant que le Cameroun est en proie, dans sa partie anglophone, à des attaques de groupes séparatistes depuis plusieurs années et que le nord du pays et également sous menace terroristes avec Boko Haram et autre groupes islamistes, il est évident qu’il y a de quoi avoir peur pour la sécurité des sportifs.

Selon Blaise Chamango, responsable de l’ONG Human Is Right, établie à Buea au Cameroun, « les menaces sont très sérieuses ». Il assure que mercredi, il y a eu une explosion à Limbé dans une vente à emporter, c’est un message fort ». « Le gouvernement a déployé les soldats lourdement armés sur presque tous les carrefours de Buea et Limbé notamment. Les forces de défense et de sécurité opèrent des arrestations et des fouilles systématiques dans plusieurs quartiers », indique-t-il.