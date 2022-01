Burkina Faso: plusieurs morts et blessés dans une explosion de mine terroriste

Des hommes armés non identifiés ont attaqué ce mardi, la commune de Tokabangou, située dans le département de Markoye, dans la province d’Oudalan, région du Sahel, au Burkina Faso. Un véhicule des Forces de Défense et de Sécurité en partance pour la rescousse a heurté une mine suivi d’échange de tirs. Le bilan fait état de plusieurs morts et blessés.

Le Burkina Faso débute malheureusement la nouvelle année avec une série d’attaques meurtrières. Après l’attaque terroriste perpétrée contre le village de Noaka, et qui a fait 2 morts dont un chef, dans le rang des Volontaires Pour la Patrie (VDP), et un grenier incendié, le pays des Hommes intègres vient d’essuyer une nouvelle attaque.

En effet, des HANI (Hommes Armés Non Identifiés) ont pris pour cible la commune de Tokabangou, située dans le département de Markoye, dans la province d’Oudalan, région du Sahel, au Burkina Faso. Le bilan de l’attaque reste pour l’heure inconnu. Mais on apprend qu’un véhicule des Forces de Défense et de Sécurité en partance pour la rescousse a heurté une mine suivi d’échange de tirs. A titre de bilan provisoire, on note 6 FDS tombés, un civil décédé et 2 blindés détruits.

La Province d’Oudalan, région du Sahel, fait partie des Provinces menacées par le terrorisme au Burkina Faso. De juin 2021 à janvier 2022, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans cette région avec un bilan élevé des blessés. Depuis la semaine dernière, certaines populations quittent la Province pour se réfugier ailleurs, en raison de la menace terroriste permanente.