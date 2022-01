“Ces interpellations ont été conduites par la gendarmerie nationale et au jour d’aujourd’hui, donc depuis hier, le point de la situation fait état de 15 personnes qui ont été déjà interpellées, au nombre desquelles dix militaires, deux officiers, sept sous-officiers, un militaire de rang et cinq civils« , informe le ministre Aimé Barthélémy Simporé. A l’issue des premières auditions, explique le ministre, trois personnes ont été relaxées dont deux civils et un militaire, donc ce qui fait que jusqu’aujourd’hui, il y a encore douze qui sont toujours en détention préventive pour les besoins de l’enquête.

Le ministère burkinabé des Armées et des anciens combattants, le général Aimé Barthélémy Simporé, a présenté au Conseil des ministres, une communication orale, ce jeudi, pour rendre compte d’une saisine du Parquet du tribunal militaire de Ouagadougou, qui a conduit à des interpellations des militaires et civils pour des faits présumés de tentatives de déstabilisation des institutions de l’Etat.

Burkina Faso: on en sait un peu plus sur l’affaire de tentative de coup d’Etat militaire

