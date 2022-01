Burkina Faso: l’internet mobile suspendu

L’internet mobile des trois réseaux de téléphonies mobiles est suspendu depuis l’après-midi du lundi 10 janvier 2022 au Burkina Faso.

Pour une nouvelle fois, la connexion internet a été interrompue au Burkina Faso. L’internet mobile a été suspendu dans l’après-midi du lundi 10 janvier 2022. Ce dysfonctionnement concerne les trois réseaux mobiles du pays et a eu lieu aux environs de 15h30, d’après la presse locale. Pour l’heure, ni le gouvernement ou encore moins les directions de téléphonies mobiles n’ont donné aucune raison.

Ce n’est pas la première fois qu’internet mobile est coupé au Burkina. Le 20 novembre 2021, l’Etat burkinabé avait suspendu la connexion internet pour 4 jours, puis prolongé pour 4 autres jours. Il avait justifié cette interruption par des raisons de « sécurité et de défense ».

« En application des dispositions des articles 44 à 46 de la loi N°061-2008/AN du 28 novembre 2008 […] relatifs à la qualité et à la sécurité des réseaux et services et au respect des obligations de défense nationale et de sécurité publique, sur réquisition […], le gouvernement a procédé à une suspension de l’Internet mobile pendant 96h », avait indiqué le premier communiqué du ministre Ousséni Tamboura qui a précisé que l’internet fixe n’est pas concerné par cette décision.

La suspension de l’internet mobile avait frustré plus d’un. En effet, les syndicats et l’opposition burkinabé se sont insurgés contre une coupure « injustifiée » d’internet durant quatre jours, au moment où se déroulaient des manifestations contre le pouvoir accusé d’impuissance face aux attaques jihadistes.