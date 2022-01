Burkina Faso: « Femme enceinte deh », la fameuse publication malencontreuse de la Primature crée la polémique

Ce mardi, une publication qui avait pour ambition d’arracher le “sourire du jour” chez les internautes a été postée sur la page Facebook de la Primature du Burkina Faso. Malheureusement, le résultat escompté n’était pas au rendez-vous. Le post qui disait ceci en substance: “Femme enceinte deh !!! Elle me réveille à 2 heures du matin pour jouer au Ludo. Pffff, Chantal, c’est ta dernière grossesse” n’a été qu’une mauvaise blague et a fait des frustrés sur la toile.

Top Tendance du Jour

