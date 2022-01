Burkina Faso: arrestation d’un officier soupçonné de fomenter un coup d’État contre Roch Kaboré

« Le 08 Janvier 2022, le Parquet militaire de Ouagadougou était saisi par dénonciation d’un membre de la bande, d’une allégation de projet de déstabilisation des Institutions de la République que projetait un groupe de militaires. » peut-on lire dans un communiqué du Parquet militaire, en date du 11 Janvier 2022. « Nanti de cette information, nous avions instruit la Police Judicaire militire d’ouvrir une enquête circonstanciée pour élucider cette affaire. Ainsi, à la date du 11 Janvier 2022, 08 militaires on déjà été interrogés et interpellés pour les besoins de la cause. » peut-on lire dans le communiqué du parquet militaire.

