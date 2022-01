Burkina Faso: 11 civils tués dans une nouvelle attaque armée (officiel)

Un premier bilan rapporté jeudi par des sources sécuritaires locales s’élevait à 10 morts. Présentant ses condoléances aux familles des victimes, le gouverneur a invité les populations de la région « à l’union sacrée autour des Forces de défense et de sécurité et des Volontaires pour la défense de la patrie ».

Des individus armés non identifiés ont mené une attaque meurtrière à Ankouna, un village de la commune de Pensa, dans la région du Centre-Nord burkinabé, a annoncé vendredi le gouverneur de la région Casimir Segueda dans un communiqué. L’attaque a fait 11 morts et plusieurs hangars du marché incendiés, selon la même source.

