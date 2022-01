Brésil: la chute d’un pan de falaise sur des bateaux fait au moins 10 morts (vidéo)

Sur des images dramatiques partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir le moment précis où la masse rocheuse se détache et tombe sur les trois embarcations, semant la panique parmi les passagers assistant à la scène sur d’autres bateaux. Les pluies intenses qui sont tombées ces derniers jours dans le sud-est du Brésil ont favorisé l’accident, selon les pompiers.

Les deux dernières personnes encore portées disparues ont été retrouvées mortes dimanche par les secours. Le corps d’un troisième disparu avait été retrouvé samedi par les pompiers. Un précédent bilan, communiqué par les pompiers, faisait état de sept morts et trois disparus, en plus de 32 blessés.

A ce stade, la mort de « dix personnes » a été confirmée, a déclaré à la presse le responsable régional de la police à Passos, Marcos de Souza Pimenta. Les victimes, brésiliennes, étaient âgées de 14 à 68 ans, selon de premiers éléments de l’enquête. Elles faisaient partie du même groupe de parents et d’amis qui se trouvaient dans l’embarcation qui a subi le plus fort impact lors de l’éboulement, selon les pompiers.

