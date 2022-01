Bras de fer Mali-CEDEAO: le président algérien Tebboune propose sa médiation

Après avoir invité le Mali à travailler pour trouver un terrain d’entente avec la CEDEAO, le président algérien qui a réitéré son soutien à Bamako, a proposé sa médiation pour la résolution de la crise diplomatique qui subsiste entre le Mali et les pays de la sous-région.

Dans un communiqué mardi, l’Algérie a réitéré sa « pleine disponibilité » à accompagner activement le Mali et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) « sur la voie salutaire de la compréhension mutuelle autour d’une vision solidaire » qui sauvegarderait les intérêts supérieurs du peuple malien.

« En sa double qualité de chef de file de la Médiation internationale et Président du Comité de suivi de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, et à titre également de pays voisin partageant une longue frontière terrestre ainsi qu’une longue histoire de bon voisinage et fraternité avec le Mali, et à l’occasion de ses interactions récentes avec les autorités maliennes, tout en mettant en garde contre les conséquences politiques, sécuritaires et économiques que peut avoir toute transition longue telle que celle envisagée par la partie malienne, l’Algérie a plaidé pour un dialogue serein et réaliste avec la CEDEAO en vue de parvenir à un plan de sortie de crise qui tienne compte des exigences internationales et des aspirations légitimes du peuple malien, ainsi que des facteurs endogènes liés aux dynamiques nationales maliennes », indique le communiqué de la Présidence algérienne.