Birmanie: Aung San Suu Kyi condamnée à quatre ans de prison supplémentaires

Plusieurs proches de l’ex-dirigeante ont déjà été condamnés à de lourdes peines : soixante-quinze ans de prison pour un ancien ministre, vingt ans pour un de ses collaborateurs. D’autres se sont exilés ou sont entrés en clandestinité. Le coup d’Etat a fait plonger le pays dans le chaos : plus de 1 400 civils ont été tués par les forces de sécurité d’après une ONG locale, et des milices citoyennes anti-junte ont pris les armes à travers toute la Birmanie.

