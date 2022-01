Bénin: une femme au foyer « sauvagement violée » à Calavi, en absence de son mari

Dans la commune d’Abomey-Calavi, une femme de 25 ans, mère de trois (03) enfants dit avoir été « sauvagement violée » tard dans la nuit par un individu cagoulé. Les faits se sont déroulés le vendredi 07 janvier 2021, en absence de l’époux de la victime.

Énième cas de viol signalé dans la commune d’Abomey-Calavi. Il s’agit cette fois-ci d’une jeune dame de 25 ans, mère au foyer. Selon les faits confiés à l’ONG FND par la victime, les faits se sont produits vers 4 heures du matin le vendredi 07 janvier, pendant que son mari était absent. Elle dit avoir été attaquée par un homme cagoulé, alors qu’elle venait de faire ses besoin dehors et s’apprêtait à rentrer dans la chambre.

Dans un premier temps, le visiteur indésirable lui intime l’ordre sous menace de mort, de remettre la clé de la moto de son mari, garée dans la chambre. N’ayant pas la clé sur elle, la victime n’a pas répondu favorablement à l’attente de l’homme. « L’agresseur en colère face à sa réponse négative, aurait tiré son pagne, lui aurait attaché la bouche, l’aurait entraîné de force dans la cour de la maison non électrifiée avant d’abuser sauvagement d’elle », rapporte le service presse de l’ONG FND, à qui le dossier a été confié .

Le commissariat de la zone a été informé du dossier, et a orienté la victime vers l’ONG FND, afin qu’elle soit prise en charge. « Face aux difficultés financières de la victime pour faire face à la prise en charge médicale alors qu’elle était dans l’incapacité de se tenir debout et de marcher, elle fut orientée par le commissariat de Glo-Djigbé vers l’ONG FND où elle a été prise en charge et a bénéficié d’un soutien psychologique, d’un appui pour l’obtention du certificat médical, pour les soins d’urgence et l’achat des médicaments », précise une note d’information de l’ONG.