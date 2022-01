Bénin: une démonstration de forces mystiques entre chasseurs tourne au drame

Deux chasseurs, l’un d’origine burkinabé et l’autre togolais, tous vivants au nord du Bénin, se sont lancés un challenge le 1 er Janvier dernier. Il s’agit d’une démonstration de forces mystiques pour voir qui des deux dispose plus de pouvoirs mystiques. Mais la compétition a tourné au drame.

